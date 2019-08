Noorsportlane soovib suurpere lastele kooliaasta alguse puhul kingituse teha

«Kohe - kohe on käest septembrikuu ning algab uus kooliaasta. Seoses sellega on mul üks väikene palve. Teadupärast pole kõigil suurperedel majanduslikult võimalik oma lastele koolialguseks kõike võimaldada ning siinkohal tahaksingi ma appi tulla. Nimelt otsin ma Järva vallast ühte suurpere, kelle mudilased alustavad 1. septembril kooliteed ning kellel puuduvad sportimiseks vajalikud vahendid, s.t riided, jalanõud, spordikotid jms,» kirjutab ta.

«Ole hea, kui Sa tead kedagi või oled just ise see, kelle peres sirgub kolm või enam põhikooliealist spordist huvituvat last, kuid sul/neil puudub igasugune ressurss laste huvi toetamiseks, anna sellest mulle julgelt teada, aadressile katlinpiirimae@gmail.com,» lisab Piirimäe veel.