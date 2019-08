Järvamaal ei alusta ükski Noored Kooli programmi õpetaja

Eile anti koolijuhtidele üle Noored Kooli 13. lennu osalejad, kes töötavad järgmise kahe aasta jooksul õpetajana ja läbivad samaaegselt intensiivse koolitusprogrammi. 28 osalejat valiti välja 228 kandidaadi seast ning nende seas on endisi keskkonnaametnikke, turundus- ja kommunikatsioonispetsialiste, raamatupidajaid, jalgpallitreenereid ja teiste elualade esindajaid, aga ka erinevate erialade värskeid ülikoolilõpetajaid.

Alustavaid õpetajaid tervitas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets, kes avaldas lootust, et kaheaastane programm on sissejuhatuseks pikale karjäärile haridusvaldkonnas. "Noored Kooli 12-aastane kogemus on näidanud, et enamus programmi vilistlastest jääb haridusse ja paljudest on saanud valdkonna eestvedajad - silmapaistvad õpetajad, koolijuhid ja uute algatuste loojad. See on vääriline täiendus Eesti suurepärasele õpetajaskonnale ja oluline panus aitamaks kaasa sellele, et meie haridus püsiks maailma tipus ka edaspidi," sõnas Mart Laidmets.

Noored Kooli õpetajad on kolm kuud kestnud ettevalmistuskoolituse jooksul omandanud teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud õppija arengust lähtuvaks õpetamiseks. 13. lennu osaleja Maarja Koovit, kes asub tööle eesti keele ja kirjanduse õpetajana Kuusalu Keskkoolis, märkis, et ettevalmistuskoolituse tulemusena on tema arusaamine õpetamisest oluliselt muutunud. “Olen saanud mõnusalt nüansirohke pildi õpetajatööst ja katsetanud erinevaid meetodeid. Nüüd on selge soov enda teadmisi proovile panna. Olen veendunud, et olen õigel teel,” ütles alustav õpetaja.

Kümme NK värsket osalejat asub sellel aastal tööle klassiõpetajana, veel kuus inimest hakkab õpetama inglise keelt. Kolm inimest hakkavad õpetama matemaatikat, sama palju on Noored Kooli 13. lennus ka loodusainete ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid. Kaks inimest asuvad tööle eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning veel üks - eesti keele kui teise keele õpetajana.

Noored Kooli 13. lennu osalejad hakkavad töötama Tallinna ja Harjumaa, Lääne- ja Ida-Virumaa, Tartumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa ja Hiiumaa koolides.