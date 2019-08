Plaan: aastaks 2023 peaks Paides olema riigimaja

Riigihalduse minister Jaak Aab rõhutab, et riigimajade projekt on osa riigireformi tegevustest. „Riigiasutuste teenused saab tulevikus kätte ühest kohast ning selleks rajatakse igasse maakonnakeskusse riigiteenuste keskus ehk riigimaja. See lihtsustab nii kodaniku kui ettevõtja jaoks riigiteenuste kättesaadavust,“ ütles Aab. „Kinnisvara investeeringute abil saab riik toetada optimaalset pinnakasutust, pakkuda teenuseid paindlikumalt arvestades piirkonna vajadusi ning säästa majandamis- ja halduskuludes.“