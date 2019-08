"Head inimesed! Täna ja homme tulevad Vargamäe heinamaal viimaseid kordi publiku ette "Eesit jumalad". Viimased kaks korda ja siis ongi kõik. Selleks suveks on kõik ja järgmisteks suvedeks on kõik. Tänaseks on veel mõned piletid, nii et - ütleme ausalt - viimane võimalus. Meie ootame," annab Paide teatri trupp teada.