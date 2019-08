Matsimäe kohvikute päeva eestvedaja Jaanika Lillenthal sõnas, et talle meeldib käia kodukohvikutes, seega tuli tal mõte ka ise niisugune üritus korraldada. Üksi poleks ta sellega siiski hakkama saanud, nii et naabrid tuli kampa võtta.

Lillenthali ütlust mööda pole kohvikute päeva eestvedaja olla raske. «Kui naabrid on kambas ja meeskond töötab, pole asi üldse keeruline,» lausus ta. «Kasum pole eesmärk, see on lihtsalt nii tore päev.»