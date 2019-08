Eesti loomakaitse selts on hädas lemmikuid hülgavate inimestega

Loomulikult on inimestel erinevad põhjused, miks nad oma loomast loobuvad. Mõni neist on kindlasti ka ettenägematu ega ole paremat lahendust, kui lemmik ära anda. Tavalised on juhtumid, kus loomaomanikud ei saa oma lemmikloomaga enam hakkama või tuleb elumuutus, kuhu looma kahjuks ei osata või ei taheta ära mahutada.