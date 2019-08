Küsitlus paljastab: opositsiooni reiting ületab jätkuvalt koalitsiooni oma

Ülekaaluka liidrina jätkab Reformierakond (36,1%), kuid nädal tagasi avaldatud tulemustega võrreldes on nende toetus 1,3% madalam. Teisel kohal on Keskerakond (20,3%), kelle reiting on samal ajal paranenud 1,1% võrra. Kolmandal kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (15,7%), kelle reiting nädalaga muutunud ei ole. Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (10,4%) ja Isamaa (8%).