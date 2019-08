„Tõde ja õigus“ asub Oscarit püüdma

„Valikuprotsessi iseloomustas kindlasti Eesti Vabariik 100 eriprogrammi raames toodetud kolme mängufilmi osalemine,“ ütles EFI juht Edith Sepp, kelle vedamisel valis sõltumatu komisjon võitja seitsme kandidaadi seast. „Tähelepanuväärne on aga see, et EV100 programm ei andnud selget eelist. Pigem oli märgiline, et kaudselt otsutas just rahvas, milline film peaks Eestit esindama. See tähendab, et mõjuvamaid argumente oli menu kodumaise publiku seas.“