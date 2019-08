Nädalavahetus sillutab teed suvekuumale

Reedel laieneb Skandinaaviast madalrõhkkonna serv üle Läänemere ning kõrgrõhkkonna mõju väheneb. Öö hakul on ilm veel sajuta. Kesköö paiku jõuavad saartele vihmapilved ning liiguvad edasi mandrile. Päeval on pilvisem ja vihmahoogude tõenäosus suurem Eesti lääne- ja põhjaosas. Õhtul laieneb sajupilvede serv üle Kesk-Eesti. Kuivana püsib suurem osa päevast Eesti lõuna- ja iseäranis kaguosa. Puhub tugev edelatuul, puhanguid on öösel rannikul 14, päeval sisemaal 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8..12, rannikul kuni 15, päeval 17..18°C-st sajupilvede all 21..23°C-ni Lõuna-Eestis.