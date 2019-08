Veel nädal aega saab esitada kandidaate Järvamaa ettevõtete tunnustamiseks

Järvamaa ettevõtete tunnustamise eesmärk on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse. Tunnustatakse edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Järvamaa elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele. Samuti on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.