Tänavakorvpallisarja viimane etapp toimub siiski Paides

Korvpalliklubi Seitse tegevjuht Viljar Pennert andis teada, et otsustasid siiski võistlused Paides teha, sest nad olid lastega kolm päeva Peetris treeninglaagris ning nägid, et sealse väljaku kate on nigelas olukorras ja mängimiseks ohtlik.

Pennert märkis, et laste ja noorte klasside mängud algavad laupäeval kell 11. Noorteklassides (poisid 2006, 2008, 2009 ja nooremad ning tüdrukud 2007 ja nooremad) on mängima oodatud kõik korvpallihuvilised poisid ja tüdrukud ning treenerid aitavad kohapeal võistkondi moodustada, et kõik saaksid mõnusaid ja võrdseid mänge. Iga osaleja saab ka auhinna.

Meeste klassi võistkonnad alustavad mänge kell 13.