"Eesti jumalaid" käis vaatamas 4600 inimest

Asumaa ütlust mööda on lavastusele tagasisidet olnud palju. "Meist on räägitud põhimõtteliselt kõikides meediakanalites. Nii palju arvustusi ühele lavastusele saada on üpriski harukordne ja näitab suurt huvi selle vastu. Üks väga positiivne märk Paide teatrile," lausus ta.

Ausmaa lisas, et enamik kriitikuid on olnud toetavad ja positiivsed. "Muidugi kuulus ka mõõdukas kriitika sinna juurde, kuid see kõik on täiesti konstruktiivne ja mõistetav," sõnas ta.