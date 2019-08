Ettevõtmise üks eestvedajaid Sille Pudel ütles, et laste ja noorte huvi õppimise vastu on olnud suur. BMX-il sõitmist ja mõningaid trikke on mitu korda käinud kohalikele noortele õpetamas BMX-i akadeemia treener William Kass. "Ta on teinud selgekes ka põhitõed rataste hooldusest, ohutusest ning sõbralikust rajakasutusest," märkis Pudel.