Paide Sookure lasteaia direktor Liia Koppel on öelnud, et nende väike rahvamuusikaansambel on muusikaõpetaja Sirja Graubergi juhendamisel kokku harjutanud juba paar-kolm aastat ning sel aastal on nad julgenud juba ka majast väljaspool esinemas käia. "Esinemised annavad motivatsiooni harjutada ning panevad repertuaari täiendama," sõnas ta.