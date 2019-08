Järvel lastele süstasõite korraldav Sille Pudel oli juhtunust hämmingus. "Kõige hullem on see, et võrgud takerdusid lõiketeradesse ja töö tuli seetõttu jätta pooleli ning masin viia remonti," rääkis ta.

Kes võrgud väiksesse järve pani, pole teada ja ega sel olegi enam vahet. Tegu on tehtud. Pudel ütles, et halb on see, et keegi ei tea ju, kas neid võrke võib seal veel olla. Seetõttu postitaski ta Facebooki üleskutse, et järv puhtaks tehtaks, sest muidu võib sama jama korduda.