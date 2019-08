Balti keti mälestustahvel vajaks uuendamist

Ta kirjeldas, et mälestuskivi kõrval oleva infotahvli servad roostetavad ja murenevad ning sademete eest kaitsev pleksiklaas on mõranenud. Mõistagi teeb ilmastik kiirelt oma töö, kuid aeg-ajalt tuleks sellistes kohtades siiski viitasid, silte ja teabetahvleid uuendada. Eriti, kui tulemas on paigaga seotud tähtpäevad.