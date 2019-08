Türilaste hoovid avanevad sel suvel viimast korda

Ettevõtmist korraldav Maarja Brause ütles, et suve lõpu hoovimüüki tehakse vastu tulles müüjate ja ostjate soovile. "Praegu on just hea aeg lastekaupade teisele ringile saatmiseks, sest kohe on ju algamas uus kooli- ja lasteaia aasta. Küllap on lapsed suvega pikkust visanud ning vajavad uusi rõivaid ja jalatseid," lausus ta.