Kogukond kutsub Tai-Chi õpetajat abistama

Pindmaa märkis, et uue kõrvalhoone ehitusega on alustatud ning suur töö on juba heade inimeste abiga ära tehtud. Põlenud hoone lammutamine, jäätmete prügilasse üleandmine ning uue kõrvalhoone rajamine on aga kulukas ettevõtmine ning käib üksi elavale mehele üle jõu.