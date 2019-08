Kassituba vajab kiisudele nunnutajaid

Piisner selgitas, et vabatahtlikuks sobivad inimesed, kel on aega ja võimalust käia graafiku alusel Paide kassitoas kasse söötmas ning nende järelt koristamas. "Kuna väikses ruumis on kassid hulgakesi koos, tuleb kakakaste puhastada kaks korda päevas ning kord päevas tuleb ruumides teha ka üldkoristus. Samuti peab kassidele hommikul ja õhtul süüa panema," loetles ta vabatahtlike tööülesandeid.

Lisaks vabatahtlikele on kassitoas oodatud ka inimesed, kes oleks nõus käima kassidega mängimas ja neid nunnutamas. "Seda on vaja, et ka pelglikud kassid õpiksid inimesi usaldama ning oleksid kodudesse minekuks paremini ettevalmistatud," selgitas ta.

Piisner on täheldanud, et enamasti võtavad inimesed omale ikka kasse, kes on sõbralikud ning löövad inimese läheduses nurru. "Kui kass on pelglik ja poeb inimest nähes peitu, ei jää nad kassituppa omale lemmikut otsima tulevatele inimestele silmagi," rääkis ta.

Kasside hellitajaid Piisner päris omaette kassituppa ei luba, kuid nad saavad ajad kokku leppida ning käia mängimas samal ajal kui vabatahtlikud kasse söötmas ja nende eest hoolitsemas käivad.

Ta lisas, et vanusepiirangut vabatahtlikele ja teistele abilistele ei ole. Appi on oodatud nii tublid noored kui ka pensionipõlves tegevust otsivad eakad.