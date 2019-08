Võistluse korraldaja Teet Kallakmaa ütles, et stardis oli kokku 130 võistlejat, kellest ligikaudu 30 olid laste ja noorte klassi võistlejad.

Kuni 10aastased sõitsid 1,5 ning 11 - 14aastased 3 kilomeetrit. Kuusalu ja Vändra rattaklubi noorte kõrval said end proovile panna ka kohalikud ratturid, kes jäid seekord veel kiiruselt all, kuid said motivatsiooni järgmiseks aastaks end kiiremaks treenida.