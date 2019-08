Kirnas kuuleb kogu tõde hapendamisest

Loengut ja õpituba juhendav toitumisnõustaja Tuuli Taimur selgitas, et hapendatud toidu söömine on ülioluline inimese immuunsüsteemi ja soolte tegevuse toimimisel. «Kuidas teha õigeid toitumisvalikuid ning toetada seedimist, sellele loeng põhiliselt keskendubki,» sõnas ta.

Üks lihtsamaid viis oma tervist turgutada, on Taimuri sõnul ausse tõsta vanade eestlaste hapendamise traditsioon. «Loengus räägime, mida ja kuidas hapendada ning miks see ikkagi meie tervisele hea on. Lisaks teooriale teeme näitlikult läbi hapendamise sammud ning loomulikult maitseme juba valmis hapendatud köögivilju,» lausus ta.