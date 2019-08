Viimased rannailmad? Alanud nädal tõotab tulla kuum ja päikeseline

Teisipäeva öö on kõrgrõhkkonna servas õhukese pilvevine ja mõõduka läänekaare tuulega. Päevaks tuleb kõrgrõhkkond Läti kohale ja selle vahetus läheduses püsib kuiv ilm. Tuul vaibub ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 17, päeval tõuseb laialdaselt 22..26°C-ni, meretuulega rannikul jääb 20°C ümbrusse.