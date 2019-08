Haigekassa kutsub jämesoolevähi sõeluuringule

Jämesoolevähk tekib aeglaselt ning vanuse kasvades suureneb risk sellesse haigestuda. Jämesoolevähi peamine riskifaktor on vanus - haigestumise risk suureneb oluliselt alates 50. eluaastast. Üheksa jämesoolevähi juhtumit kümnest esineb inimestel, kes on vanemad kui 50 eluaastat.

„Jämesoolevähi skriiningprogramm on kindla teadusliku põhjendatusega ja päästab elusid. See vähendab tõenäosust surra jämesoolevähi tõttu vähemalt 30% ja tõenäosust haigestuda jämesoolevähki 25%,“ ütleb Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurg ning onkoloog dr Tiit Suuroja.

„Ma usun, et me oleme ühiskonnana piisavalt terviseteadlikud, pigem on küsimus selles, kuidas panna inimesi vastavalt oma teadmistele ka käituma. Eestis haigestub jämesoolevähki ligi 1000 inimest aastas, see number peaks olema oluliselt väiksem,“ arutles haigekassas kampaania eesvedaja Taisi Kõiv, kelle sõnul on sõeluuringutest teavitamine üheks abimeheks inimeste õigele tervisekäitumisele suunamisel.