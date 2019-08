Künnivõistlus kestis hommikust õhtuni. Kohtunikud pidid iga nurga alt vaatama, kelle vaod kõige ilusamad on. Võitjaks osutus Olustveres ametit õppiv Keit Uusen.

Eesti esikündjad sõidavad augusti lõpus Ameerika Ühendriikidesse, et osaleda Minnesota osariigis Lake of the Woodsis toimuvatel kündmise maailmameistrivõistlustel. Järvamaa lippu hoiab kõrgel Jüri Lai.