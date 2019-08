Aasta õpetaja jagab teadmisi Imavere koolis

Järvamaa hariduspreemia on asutatud 1998. aastal ja selle saavad laureaadid kätte igal sügisel enne õpetajate päeva. Preemia eesmärk on tähtsustada ja teadvustada õpetaja rolli, tunnustada ja tutvustada üldsusele kooli- ja lasteaiaõpetajaid, haridusasutuste juhte, hariduselu edendajaid ning teisi pedagoogilisi töötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte õpetamisele ja kujundamisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja piirkonna elu.