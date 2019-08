SA Postimehe Fond toetab stipendiumidega kuue ajakirjandustudengi haridusteed

Eestis mitme suure päevalehe juures ajakirjanikuna praktiseerinud Riin Aljas alustas 2018. aasta septembris õpinguid USA-s Marylandi Ülikooli Philip Merrill College´i uuriva ajakirjanduse programmis, mis on selles valdkonnas üks maailma parimaid. Postimehe Fondi stipendium aitab Aljasel kaheaastased magistriõpingud edukalt lõpule viia.

Sihtasutuse Postimehe Fond asutaja on Baltimaade suurim meediakontsern Postimees Grupp AS, et toetada ajakirjanduse eriala tudengite õppeteed nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. (JT)