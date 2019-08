Meeskonna esindaja Arto Saare sõnul on Järva-Jaani publik suurim juba aastaid: "Statistika järgi on meil sel hooajal kodumänge vaatamas keskmiselt 63 inimest. Uue tribüüniga tahame neile pakkuda mugavamat võimalust mänge jälgida ning loodame, et meelitame ka nüüd suuremat hulka publikut kaasa elama."