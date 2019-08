Sügis läheneb: suvesoojust jagub veel loetud päevadeks

Reede öösel jõuab saartele madalrõhulohk ühes vihmapilvedega ja liigub edasi mandrile, võib olla äikest. Sajuhood võivad tugevad olla eelkõige Lääne-Eestis. Puhub mõõdukas kagutuul, saartel pöördub hommikul läänekaarde. Õhutemperatuur on 13..18°C. Päeval sajab mandril hoovihma, püsib äikese võimalus. Saartel saab hommikupoolikul juba sadu läbi, pärastlõunal väheneb vihma võimalus ka mandri lääneosas ja pilved hõrenevad. Õhtul sajab hoovihma veel Ida-Eestis. Tuul pöördub järk-järgult kõikjal läänekaarde ning ulatub rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 19..24°C.

Laupäeva öösel kaugeneb madalrõhulohk ühes vihmahoogudega ka idapoolsetest maakondadest ning pärast keskööd on ilm juba sajuta. Päev on õhukese pilvevinega, aga ka sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 9..13, rannikul kuni 17, päeval 21..24°C, vaid meretuulega rannikul jääb 20°C ümbrusse.

Pühapäeval jääb Eesti lääne poolt survet avaldava madalrõhkkonna ja Venemaal püsiva kõrgrõhkkonna piirimaile. Taevas on laialdaselt selge ja ilm kuiv. Tuul pöördub öösel läänekaarest lõunakaarde ja on nõrk, päeval tugevneb kagutuul ning seda eelkõige saartel. Õhutemperatuur on öösel 7..12, rannikul kuni 16, päeval 23..26°C, vaid saarte rannikul on pisut jahedam.