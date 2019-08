Kabala noormees Markus Anvelt (16) tegi oma esimesed teadlikud treeningud staadionil seitsmeaastaselt. KSK Alem treeneri Veiko Valangu käe all harjutas algul ühtviisi innukalt kõiki kergejõustikualasid, et olla mitmekülgne sportlane. «Esimese hooga mõtlesin, et minust tuleb jooksja, sest kiirus oli hea ja jooksmise vastu polnud mul midagi,» meenutas ta.