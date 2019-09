Uue koolimaja vesi ei vasta nõuetele! Õppetöö algab asenduspindadel

Kooli direktori Kersti Kivisoo sõnul jäävad õpilased asenduspindadele seni, kuni kraanivesi on korras. "Vältimaks igasuguseid võimalikke veest tingitud probleeme, pidasime paremaks õpilasi ajutiselt mujale viia. Vesi on küll sobiv kätepesuks, kuid joogikõlbulik see veel pole," selgitas Kivisoo.