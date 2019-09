Vabatahtlikud päästjad ehivad aastapäevaks nii end kui masinaid

Eesti Tuletõrjeliidu juhatuse esimees Toomas Henk: „Eesti tuletõrje- ja päästekomandod on osa Eesti kultuurist. Nii oli see ka sada aastat tagasi. Vabatahtlikud tuletõrjeühingud olid kogukondliku tegevuse südameks esimese Eesti iseseisvumise ajal. Praegu on küll sajandi taguse ajaga võrreldes elu tundmatuseni muutunud nii maal kui linnas kui ka merel, aga vabatahtlikud päästjad koos oma kogukondadega on endiselt elu eestvedajad ja väärtustajad Kuressaarest Narvani ja Lüllemäelt Nõvani.“