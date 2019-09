ETV tutvustas Türi mehe ehitatud autot

Näituse korraldaja Tanel Soosaar ütles, et näitus on omalaadne austusavaldus tollastele inimestele, kes võimaluste ja tarbekaupade puudusel ilmutasid erakordset leidlikkust ja tegid vajamineva ise. „Nii sündis ka meie näituse haruldane eksponaat — auto nimega Pisuhänd. Selle ehitas onu Uno oma koduhoovis Türil, kuna ta mõistis, et ainus viis autot omada, on see ise teha,“ rääkis korraldaja Balti jaama koduleheküljel.