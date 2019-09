Järvalane teenis päästeameti kõrgeima aumärgi

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles, et täna kuulub Eesti päästevõrgustikku kutseliste kõrval üle 2000 vabatahtliku päästja. «Ja ometi, kui mõtlen vabatahtliku pääste peale, siis esimesena kangastub mulle Tuve Kärneri nägu. Tema on minu jaoks see sümbol ja usun, et väga paljude päästeinimeste jaoks on Tuve vabatahtliku pääste kehastus,» lausus ta.