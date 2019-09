Piimandusettevõtte E-Piim personalijuht Siiri Tammiste ütles, et ettevõtted ei pruugi esimese hooga seostada kaitseväeteenistusest tulnud inimeste oskusi eraettevõtluse vajadustega.

"Kui tööle kandideerijate CVs on kirjas märge kaitseväeteenistuse läbimise kohta, tasub täpsustada, mida inimene teenistuses tegi. Paljud noored on kaitseväes läbinud tiheda selektsiooni, neid on valmistatud ette juhtideks ning õpetatud käsitsema keerulisi tehnilisi seadmeid. Kaitseväest saadud kogemus annab eeldused ja oskused juhina töötada ka ettevõtetes," kirjeldas Tammiste riigikaitsepäeval saadud tedmisi.