Mida toob septembrikuu ilm?

Eesti riigi ilmateenistus prognoosib, et septembrikuu keskmine õhutemperatuur tuleb normist veidi kõrgem (norm +10,3..+13,1°C), seejuures kõige soojem on kuu esimene kolmandik, pisut soojemaks kujunevad tõenäoliselt ka kuu järgmised kümme päeva ning siis kuu viimane kolmandik võib tavapärasest veidi jahedam tulla.

Kuu sademete summa on Eesti keskmisena normilähedane (norm 56..74 mm), kuid jaotuda võivad need ebaühtlaselt. Mõni paik saab tavapärasest enam vihma, mille tõenäosus on suurem läänepoolsetes maakondades.