Keskkonnaagentuur jagab soovitusi hundi, karu ja koeraga trehvamisel: karju, pritsi vett või teeskle surnut

Nii on huntidel kaasasündinud väga tugev inimhirm ning reeglina põgeneb susi inimest tajudes ise. Kui loom inimest ei karda ja on uudishimulik, on enamasti tegemist hundikutsikaga, kes ohtu ei kujuta. Äärmisel juhul võib aga tegemist olla haige või inimesega liigselt harjunud isendiga, kelle käitumine on ettearvamatu.