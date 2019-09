Oisu perekodu juhataja Helle Jago ütles, et kui nad perekodu lõid, siis oli plaan tegutseda kümme aastat, kuid lõpetati aasta varem. Jago selgitas, et enamik lapsi, kellega nad alustasid, on suureks sirgunud ja oma elu peale läinud ja kuna suurem osa kasvatajatest on pensioniealised, siis ei soovitud ka uusi lapsi sinna võtta.