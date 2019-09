Maakonna suurpidu toimub kahe eraldi kontserdina

Kavandi koostajate selgitusel on eesmärk 113. laulu – ja tantsupeoks panna tegija, kuulaja ja vaataja mõtlema selle üle, mis väärtus on siin ilmas igal inimesel.

„Meie poolt pakutav peo idee suuremaks eesmärgiks on tuua kokku täna Järvamaal tegutsevad kollektiivid ning Järvamaal tegutsenud, Järvamaad puudutanud ja siia oma jälje jätnud kollektiivide juhendajad koos oma tänaste kollektiividega. Olenemata sellest, kuhu kedagi elutee kandnud on, või kuidas meie elu on muutnud ka Järvamaad, on meie kohus kõike mäletada ning püüda hoida kõiki suhteid,“ tutvustavad esitatud ideed Kätlin Merisalu ja Marika Kuusik.