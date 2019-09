Vabatahtlikud päästsid kapoti alla pugenud kassi

Vabatahtlik Virge Piisner ütles, et autost mööda käinud inimesed kuulsid haledat näugumist. Kui auto omanik tuli asja uurima ning sõiduki kapoti paotas, nägi ta vaid kassikese sabaotsa, kes hirmunult veelgi sügavamale auto käiguosa vahele puges.

Piisner ütles, et püüdis kassi küll toiduga välja meelitada, kuid see ei õnnestunud. Nii tema kui auto omanik võtsid vaevaks kassikest jälgida ja võimalusel kinni püüda, kuid see ei osutunud sugugi lihtsaks. «Kui auto ümber oli vaikne, vahetas kass autot ning puges ka kõrval seisnud auto sisemusse peitu,» rääkis ta.