Tubli õppija püüab rahva lemmiku tiitlit

Järvamaa aasta õppija Sille Varul on teinud elus koguni mitu kannapööret. Veterinaariaõpe toonase nimega Eesti Põllumajanduse Akadeemias, pere ja lapsed, maakorraldaja amet vallavalitsuses – seda etappi oma elus nimetab Sille naljaga pooleks proloogiks. Siis aga valdade ühinemise järgselt kolmanda lapsega kodus olles sündis mõte õppida hoopis lasteaiaõpetajaks. Mõeldud, tehtud. Järgnes töö Oisu lasteaias õpetaja asendajana, aga see jäi üürikeseks. Kooli lõpetas Sille cum laude töötuna nagu ta huumoriga nendib. Tallinna Pedagoogilises Seminaris oli tekkinud huvi logopeedi ameti vastu ja seda hakkaja naine, nüüd taas lasteaiatöö kõrvalt, bakalaureuseõppesse tudeerima läkski. Õpingud lõpetatud polnud enam kahtlust – edasi magistriõppesse! Töö kõrvalt sai veedetud uneta õpiöid, lõpuaktusel aga oli südames uhkus ning hing tulvil tohutut tänu elu ees. Sille Varul on lisaks igapäevatööle kohaliku elu edendaja: Oisu kultuuri ja arengu seltsi esimees, alevikuvanema abi, Idla Eesti seltsi juhatuse liige, paljude ettevõtmiste algataja ja juht ning särasilmne rahvatantsija.