Jämesoolevähi sõeluuringus osalemisega võid päästa oma elu

Nüüdisajal suudetakse juba pisut enam kui pooled vähki haigestunutest täiesti terveks ravida. Ravi edukuse võti peitub haiguse varajases avastamises.

Vähi varajaseks avastamiseks kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud meetodina sõeluuringut. Uuring on mõeldud ühiskonnasegmendi sõelumiseks, kes on mõne sageli esineva ja raskeid tagajärgi põhjustava haiguse riskigrupis. Sõeluuringud võimaldavad vähki avastada varajases staadiumis. Eestis korraldatakse naistele suunatud rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringuid ning mõlemale sugupoolele suunatud jämesoolevähi sõeluuringut.

Haigestumise riskitegurid

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhi Külli Friedemanni sõnul ei ole vähi täpne tekkemehhanism endiselt päris selge. „Aina rohkem jõutakse seisukohale, et pärilikkus mängib vähi tekkes väikest rolli ning suurem roll on just elustiilil,“ räägib ta.

Jämesoolevähi teke on astmeline ja mitme teguri koosmõjust sõltuv suhteliselt pikk protsess. Arvatakse, et vähieelsete muutuste tekkest kuni vähi väljakujunemiseni kulub vähemalt 10–15 aastat. Enamik jämesoolevähkidest tekib algselt limaskesta healoomulistest kasvajatest ehk polüüpidest. Aja jooksul võib toimuda aga polüüpide suurenemine ja muutused. Kõik polüübid aga ei arene soolevähiks. Võimalik on ka polüüpide taandareng, kuid umbes iga kahekümnes polüüp areneb edasi ja temast võib tekkida vähk.

Kuna jämesoolevähk on aeglase ja astmelise tekkega, siis vanuse kasvades suureneb ka risk haigestuda vähki. Oluliselt suureneb risk alates 50. eluaastast. Kõige rohkem avastatakse jämesoolevähki esimest korda üle 70-aastastel inimestel. Mida kõrgem on keskmine eluiga ja mida rohkem on elanikkonnas vanemaid inimesi, seda suurem on jämesoolevähi esinemismäär.

Lisaks vanusele on jämesoolevähi olulised riskitegurid toitumisharjumused, ülekaalulisus, suitsetamine, eelnevalt esinenud healoomulised jämesoolekasvajad ehk polüübid ning jämesoolevähi esinemine lähisugulastel. Üks jämesoolevähi või olulise polüübi juhtum lähisugulasel kahekordistab vähki haigestumise riski.

Mitmed neist riskiteguritest on maandatavad – igaüks saab ise oma tervise heaks palju ära teha. Näiteks saab parandada oma üleüldist elustiili ja tervislikku seisundit liikudes rohkem jalgsi ning vähendades punase liha osakaalu toidus. Teine oluline tegevus, mida teha, on osaleda sõeluuringus.

Mida sõeluuringus osalemine endast kujutab?

Midagi rasket sõeluuringus osalemises ei ole. Vastupidi, see on üks lihtsamaid, ent suure kaaluga asju, mida saab oma tervise heaks teha.

Sõeluuringul osalemiseks kutse saanud on oodatud oma perearsti või -õe vastuvõtule. Seal antakse neile peitvere testi tegemiseks vajalik komplekt. Komplektis on test, infomaterjal, ankeet ja makstud vastusega ümbrik, kuhu on peale trükitud labori aadress. Testi saab teha endale kõige turvalisemas kohas – kodus. Sõeluuringus osalemine on ravikindlustatud inimesele tasuta, sest kogu uuringuprotsessi rahastab haigekassa