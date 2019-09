Täna on rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev

„Avalikkuses kehtib endiselt arvamus, et suitsiid on midagi, millest ei sobi rääkida. Vaikimine aga ei aita kaasa probleemi lahendamisele. Seda tõestab ka asjaolu, et viimase 10 aasta jooksul ei ole suitsiidide arv Eestis langenud,” tõdes peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Psühholoogi hinnangul on üleskutse vastuseks saadetud lugudest selgelt näha, et inimesed soovivad antud teemal rääkida ning paljuski ongi neil puudu jäänud traumajärgsest nõustamisest ning tugigruppidest, kus oma kogemust jagada. „Väga mitmest meile saadetud kirjast jäi kõlama, et suitsiidiohvril oleks väga olnud vaja tuge traumaga toimetulekul.

Samas toonitab Oidermaa, et tugevalt on puudu ka ennetustegevustest. „Aastas sureb läbi enesetapu 200 inimest, uuringute kohaselt mõjutab üks enesetapp sügavalt kuni 60 inimest. Hinnanguliselt on Eestis iga enesetapu kohta 25 katset. Selge on see, et probleemiga on vaja tegeleda juba ennetavas etapis. Paraku on Eestis olukord, kus riiklikku ennetuskava ei ole ning lähedased tunnevad end suitsiidse pereliikmega toime tulemisel üksi,” lausus Oidermaa.