Maadlejad avasid hooaja välisvõistlusega

Teiseks tulid veel Karl Kirsimets (Koeru KK, kuni 30kg) ja tüdrukutest Emily Vislapu (Türi PK, kuni 32kg) ja kolmandaks Aron Lieberg (Väätsa põhikool, kuni 26kg) ning Uku Nugis (Koigi PK, kuni 40kg). „Arvestades seda, et võistlusel oli koos omajagu palju maadlejaid, siis need tulemused näitavad, et oma naabritega võrreldes oleme järje peal,“ hindas Mati Sadam. „Et eelmisel hooaja võistlesime päris palju, siis tundub, et saadud võistluskogemus on tulemas kasuks- hirm võistlemise ees, eriti just nooremate puhul, on ära kadumas.“