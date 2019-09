Paides tuuakse lavalaudadele kasside ja ajakirjanduse lugu

Lavastus põhineb Hollandi enimloetud, armastatud ja tuntud lastekirjaniku Annie M. G. Schmidti (1911–1995) samanimelisel lasteraamatul. Samalt kirjanikult on eesti lugejate jaoks veel tuntud lastekirjanduse klassikasse kuuluvad „Viplala lood” ja „Jipp ja Janneke“.

Vaatamata sellele, et Miisu on nüüd tavaline tütarlaps, pole ta kaotanud oma kassilikke omadusi: ta lööb endiselt vahel nurru, küünistab, müksab peaga, kardab paaniliselt koeri ja laulab miaumiau-laulu. Ta valdab ka vabalt kasside keelt, tänu millele saab ta aidata oma uut peremeest, häbelikku ajakirjanikku Tibbet. Tibbe sooviks kirjutada ainult kassidest, kuid kahjuks pole tema uudislood lugejate jaoks piisavalt huvitavad ning teda ähvardab lahtilaskmine.

Kui Tibbe ja Miisu teed ristuvad, saavad mõlemad teineteist aidata. Miisu saab Tibbe juures sooja ja turvalise kodu ning vastutasuks jõuavad kasside pressiteenistuse kaudu ajakirjanikuni linnakese kõige põnevamad ja salajasemad uudised. Nii saab ajakirjaniketandem koos arvuka kassikogukonnaga astuda vastu linnakodanike ebaõiglusele, alatusele ja rumalusele. Jah, viimaks tuleb Miisul vastu võtta raske otsus, kas ta soovib jääda inimeseks või saada tagasi kassiks, aga enne seda on lugu täis põnevaid pöördeid ja tõelist ajakirjanduslikku uurimustööd.

Lavastuse on dramatiseerinud ja lavastanud Andres Roosileht, kunstnikutöö on teinud Kalju Karl Kivi, helikujunduse Mait Visnapuu ja valguskujundajaks on Triin Rahnu. Etendus kestab tund aega.