Paide linnameeskond III läheb täna õhtul väikest karikat võitma

Paide kapten Carl Tubarik loodab karikafinaalist väljuda positiivse emotsiooniga: „Käesoleva hooaja peaeesmärk on võita väike karikas - see nõuab pingutust, keskendumist ja väga head sooritust. Karikavõit on see valuuta, mis maksab ja määrab, mis hinde saab üldiselt lõppevale hooajale kokkuvõtvalt panna. Eesmärgi positiivseks täideviimiseks tuleb ennekõike nautida igat hetke Eesti jalgpalli pühamus. Kohtumiseni A. Le Coq Arenal!”