Välismaa väljaanne kirjutas arvamusfestivalist

Ingliskeelne väljaanne arutles üheksandal septembril avaldatud artiklis, miks Põhja-Euroopas ja Baltimaades populaarsust kogunud demokraatilikud arutlusfestivalid on järjest rohkem kanda kinnitamas ka mujal maailmas. Paide arvamusfestivalile sarnaste aruteluürituste korraldamise vastu on huvi tuntud näiteks Ukrainas ja Lõuna-Koreas, aga ka Poolas, Gruusias, Nepalis ja Keenias.

Paide arvamusfestivali kohta kirjutab The Economist, et inimesed olid kohale tulnud vaatamata vihmale ning varjusid telkide ja toidualade katuste alla. Ühe tähelepanekuna oli välja toodud, et festivalil osales palju poliitikuid ning välistatud polnud seegi, et presidendiga kokku juhtud. Väljaanne tituleeris ürituse demokraatiafestivaliks, kus arutelud ja vestluspaneelid keerlevad ümber avaliku eluga seotud teemade nagu noorte roll Euroopa asjades või kuidas muuta linnu rohelisemaks.