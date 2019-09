Euroopa muinsuskaitsepäevad toovad Järvamaale hulga ettevõtmisi

Euroopa muinsuskaitsepäevade eesmärk on tutvustada meid igapäevaselt ümbritsevat kultuuripärandit, et seeläbi seda ühist vara rohkem väärtustada ja hoida. „Kultuuripärand säilib ja kandub edasi ainult tänu inimestele, kes seda tähtsaks peavad ning sellest hoolivad, olgu tegemist riikliku kaitse all oleva mälestise või niisama inimestele olulise hoone, eseme või paigaga. Seda enam on hea meel näha, et nii paljud on kaasa tulnud üleskutsega muinsuskaitsepäevadel üritusi korraldada ja omad paigad külalistele avada,“ sõnas Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.