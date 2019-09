Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul on mängude mõte tutvustada noortele tuletõrjesporti ja päästja elukutset üldiselt. „Kõige olulisem on, et noored omandavad eluks vajalikke oskusi, õppides ohtlikes olukordades reageerimist ning mis kõige olulisem – meeskonnatööd, kus peab kaaslastega arvestama,“ ütleb Soodla.