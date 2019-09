Sügis on käes: nädalavahetusel kallab vihma

Reede ööks muutub taevas selgemaks ja on vaid mõnes üksikus kohas tuleb hoog vihma. Hommikuks pilved tihenevad ja lisandub vihmahooge. Päev on kõikjal pilvine. Sajab vihma, pole välistatud äike. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on 14, rannikul 18 m/s, õhtupoolikul pöördub tuul loodesse ja jääb veidi nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel 9..14, rannikul kuni 16, päeval 13..17°C.

Hüvasti suvi😥! Suvesoe taandub ja meieni jõuab tunduvalt jahedam õhumass. 850hPa ehk 1,5km kõrgusel on oodata miinuskraade, mis maapinnal tähendab praegusel aastaajal päeviti ca +12..+14°C temperatuure ja öösiti ühekohalisi soojakraade. Tuleb soojemad riided taas välja otsida! pic.twitter.com/IhRAIh25fm — 🌩Teeilmakeskus❄ (@teeilm) 11 September 2019

Laupäeval koondub madalrõhkkond Venemaale. Öö on selgema taeva ja mõne üksiku vihmahooga, päeval on sajuhooge laialdasemalt. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, puhanguid 14, põhjarannikul öösel 17 m/s. Selgema ööga langeb õhutemperatuur 5..10, rannikul kuni 13°C-ni, päeval on 12..16°C.

Ilm laupäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Pühapäeva öö hakul hoogsajupilved eemalduvad, taevas selgineb ja mandril on ilm sajuta. Õhutemperatuur on 3..8, saartel ja läänerannikul 9..12°C. Läänekaare tuul jääb paraku vaid üürikeseks veidi nõrgemaks, sest juba pärast keskööd hakkab merel uuesti tugevnema, hommikul ulatub meie saartel ja läänerannikul edela- ja lõunatuul puhanguti 17 m/s. Põhjuseks Norra merelt lähenev uus ja väga aktiivne madalrõhkkond. Selle pilvemass ühes vihmasajuga jõuab saartele ja hommikul ka mandri lääneserva. Päeval tekib Botnia lahe kohal uus osatsüklon ja selle tihe pilvemass katab kogu Eesti ning ilm on vihmane. Pärastlõunal tõmbub saartel taevas juba heledamaks ja suurem sadu saab läbi. Edela- ja lõunatuul on väga tugev, tõuseb sisemaal puhanguti 17, rannikul 23, merel kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on 11..14, Lääne-Eestis pärastlõunal kuni 16°C.