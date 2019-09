Menukas noortepidu tuleb Taukari ja ägedate kokteilidega

Ürituse üks korraldajaid Johanna Tuisk ütles, et pidu algab ja lõpeb Clubmusic Takeover diskorite Sander Paalpere ja Rauno Jüristo muusikavalikuga. «Kutsusime just Paide noormehed pidu tegema, sest tahame anda just kohalikele noortele võimaluse oma kodukohas särada,» põhjendas ta.

Tuisk lisas, et Paide diskorite duo tegi Koeru pubis Janune Kägu pidu ka tänavu veebruaris ning see meeldis noortele väga. Pealegi võitsid nad hiljuti Sky Plussi diskorite konkursi, mis näitab nende muusikavaliku kvaliteeti. «Usun, et Taukarile soojendajateks olla, on ka poistele endile austav väljakutse,» sõnas ta.